Прво издание на „АВНОЈ Фест“ во Јајце, БиХ, каде во 1943 година се одржа Второто заседание на АВНОЈ: Концерт на „Лајбах“ насловен „Четврто заседание на АВНОЈ“ на 29 ноември

Од 25 до 30 ноември во Јајце, БиХ, каде на 29 и 30 ноември 1943 година се одржа Второто заседание на АВНОЈ, ќе се одржува АВНОЈ Фест. Создаден врз основа на традицијата на АВНОЈ, преку различни уметнички форми ќе ги потврдува вредностите на антифашизмот, толеранцијата и мирот.

Оваа година, фестивалот носи различна културна содржина а настанот што привлече најголемо внимание е концертот на словенечкиот бенд „Лајбах“, насловен како „Четврто заседание на АВНОЈ“, кој ќе се одржи на 29 ноември – токму на Денот на Републиката.

Со гордост ви го претставуваме првиот АВНОЈ Фест, настан кој не е нов фестивал, туку подобрена верзија на традиционалните Денови на АВНОЈ што се одржуваат во Јајце од 2008 година, односно од 65-годишнината од Втората сесија, кога на овој собир присуствуваа повеќе од 5.000 антифашисти од Босна и Херцеговина и земјите од поранешна Југославија. Музејот на Второто заседание на АВНОЈ исто така беше реновиран во тоа време и официјално беше отворен, изјави Елведин Имамовиќ, директор на Музејот на Второто заседание на АВНОЈ и претседател на организацискиот одбор на АВНОЈ Фест, на прес-конференција по повод овој настан.

Организаторите посакуваат АВНОЈ Фест да ја продолжи традицијата, но и да донесе нова енергија, помодерен пристап и поширок спектар на културни и образовни содржини. Целта на фестивалот е Музејот да ја продолжи антифашистичката традиција на Јајце и БиХ, но и да ги доближи овие вредности до помладите генерации преку уметност, музика, филм, литература и јавна акција.

На конференцијата учествуваше и Недим Липа, член на организацискиот одбор на АВНОЈ Фест, кој рече: