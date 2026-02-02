Nienke de Groot

Пијанистот Гордан Спасовски е победник на Меѓународниот натпревар во Холандија за најдобра биг-бенд композиција (𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗕𝗶𝗴 𝗕𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁 – IBBCC) во организација на Millennium Jazz Orchestra.

Жирито едногласно ја избра неговата композиција LIONESS за најдобра меѓу финалните дела.

Изненадувачки фолк/класичен вовед, силна целокупна драматургија до самиот крај и импресивна кулминација, истакна претседателката на жирито, Марике ван Дајк, во образложението на одлуката.

Спасовски освен наградата IBBCC освои и парична награда од 3.000 евра, што му ја врачи советничката за култура Ања Роелфс.

Гордан Спасовски е џез пијанист, композитор и аранжер, дипломиран во класата на проф. Олаф Полцин при „Факултетот за музика и сценски уметности – Грац, Австрија”, и магистер по музичка интерпретација и композиција во класата на проф. Сава Милетиќ (гостин професор од „Факултетот за музичка уметност – Белград“) при „Факултетот за музичка уметност – Скопје”. Низ својот образовен процес во Македонија и Австрија, Гордан има студинрано и учествувано во работилници кај следните истакнати музички имиња: Илија Пејовски, Владимир Николов, Ed Neumeister, Michel Abene, Jim McNeely, Carla Bley, Steve Swallow, Bob Mintzer, Arturo O’Farrill, Randy Brecker, Ari Hoenig, Luke Gillespie итн.

Низ својата кариера бележи бројни настапи на реномираните европски музички фестивали, како што се: „Белград Џез Фестивал“, „Trieste Loves Jazz“ – Интернационален џез фестивал, „Брашов Џез Фестивал“, „Скопје Џез Фестивал“, „Охридско Лето“, „Денови на македонска музика“, како и на голем број концерти во некои од најпрестижните европски џез клубови како што се: Jazzclub Unterfahrt München, B-flat Jazzclub – Berlin, Blue Note – Osnabrück итн. Активно настапува со Mакедонскиот Национален Џез Оркестар, своето трио, џез секстетот Bopheads, џез вокалот Џон Илија Апелгрен, македонската поп пејачка Калиопи, итн.

Покрај тоа, некои од значајните музички имиња со кои ја има делено сцената се: Курт Елинг, Шила Џордан, Мартин Ѓаконовски, Каролина Гочева, Џијан Емин и Магичниот Оркестар, Гоце Стевковски Септет, Марија Димитријевиќ квартет итн. Неговото име се појавува на 20тина албуми, помеѓу кои како лидер на албумот „Light Pillar“ на Гордан Спасовски Трио заедно со Виктор Филиповски и Кирил Туфекчиевски, и како ко-лидер на „Midnight Coversation“ заедно со Џон Илија Апелгрен и „ Live at the Philharmonic“ на џез ансамблот „Bopheads“.

Автор е на бројни џез композиции изведени од: Гордан Спасовски Трио, Bopheads, Националниот џез оркестар на Македонија, BYJO, Џон Илија Апелгрен, Марија Димитријевиќ, Groovy Loons итн. Во улога на аранжер се јавува во повеќе проекти кои се изведени од Националниот џез оркестар на Македонија, ЗЏМ Колектив, BYJO, Rona Nishliu and the New Jazz Orchestra, Џез Оркестарот на РТС и Игор Винс, ЗЏМ Биг Бенд со Гудачки камерен оркестар, како и бројни мали ансамбли.