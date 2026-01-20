 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Неделник

Новата сезона Националниот џез оркестар ја почнува со концерт на 30 јануари со гудачкиот ансамбл на Опера и балет и гостинот Георги Шарески

Музика

20.01.2026

Постер дизајн: Ема Велковска

Новата сезона Националниот џез оркестар ја отвора на 30 јануари во Филхармонија (20 часот) со концерт со гудачкиот ансамбл, составен од музичари на Националната опера и балет.

Во овој редок и внимателно обликуван спој, оркестарскиот звук се проширува и продлабочува, создавајќи нова звучна димензија, велат од НЏО.

Под диригентство на маестро Џијан Емин, ќе бидат изведени авторски композиции на Трајче Велков, Гордан Спасовски, Зоран Костадиновски, Џијан Емин, Гоце Стевковски, Сашко Николовски и Георги Шарески, со солистичко учество на Кирил Кузманов на саксофон и флејта, како и Бојан Цветковиќ на пијано

Како драг гостин на вечерта ќе настапи нашиот пријател Георги Шарески — гитарист и композитор, чиј израз и музички сензибилитет природно се впишуваат во звучниот карактер на оваа концертна програма.

Ве покануваме заедно да ја споделиме оваа вечер – вечер во која музиката зборува сама за себе и нè носи надвор од секојдневниот ритам, додаваат од НЏО.

