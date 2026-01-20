 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Неделник

Во рација во кумановско село на забава затекнати 15 малолетници од кои 11 пиеле алкохол

Хроника

20.01.2026

Изминатиот викенд во Куманово, полициските службеници од СВР Куманово ги лишија од слобода 24-годишната М.П.(24) од Куманово и М.В.(41) од с.Љубодраг, кумановско.

Имено, полициски службеници од СВР Куманово во содејство со инспектори од Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд и Управата за јавни приходи извршија контрола во угостителски објект во с.Доброшане, кумановско, сопственост на М.П..

За време на контролата биле затекнати 15 малолетници на приватна прослава организирана од М.В., од кои кај 11 било утврдено дека консумирале алкохол.

По целосно документирање на случајот против нив ќе следуваат соодветни пријави.

Поврзани вести

Хроника  | 20.01.2026
Дивеел во зграда во Струга, па го уапсиле: Измерени му се 2,28 промили алкохол во крвта
Хроника  | 19.01.2026
Двајца малолетници нападнати од насилници со фантомки во Маџари
Здравје  | 15.01.2026
Како да ви биде подобро по еден месец апстиненција од алкохол
﻿