Француската музичарка Софиа Џебел Роуз со концерт во Скопје

Концерт на француската музичарка Софиа Џебел Роуз, во организација на Канал 103 ќе се одржи вечер со почеток во 21 часот во Ла Кања. Настанот е дел од серијалот „Нова пролет“, со кој култното радио одбележува 34 години постоење.

Софиа Џебел Роуз, позната по својот уникатен музички израз што ги спојува шансона, мрачна фолк атмосфера и авангардна поетика, ќе настапи во Скопје како дел од нејзината европска турнеја. Со новиот албум Sécheresse, таа нуди интимно и бунтовно музичко доживување, инспирирано од природата, љубовта, смртта и слободата.

Нејзиниот звук често се споредува со имиња како Catherine Ribeiro, PJ Harvey и Marissa Nadler, а публиката во Скопје веќе ја памети по настапите со дуото An Eagle in Your Mind, вклучително и концертот во скопскиот планетариум во 2018 година.