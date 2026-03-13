 Skip to main content
13.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 март 2026
Неделник

Во киното „Мис Стон“ во Прилеп на 19 март ќе биде прикажан македонско-американскиот филм „Уште една игра“

Филм

13.03.2026

На 19 март (четврток) од 19.00 часот во киното „Мис Стон“ во Прилеп ќе биде премиерно прикажан македонско-американскиот филм „Уште една игра“ во режија на Ник Јансен. Продуцент на филмот е Никола Китановски, а музиката е на Кирил Џајковски.

Во филмот играат Петар Маниќ, Тони Михајловски, Ведран Чешарек, Александра Пешевска, Зефанаја Тери, Марјан Наумов, Жаклина Стефковска, Марија Јанчевска, Далиа Стоименова и Јасмина Василева.

Влезници на билетарницата од понеделник, секој работен ден од 11 до 13.00 ч. и еден час пред почетокот на проекцијата!

Мартин, 16-годишник од Чучер-Сандево, Македонија, има желба да стане ѕвезда како професионален гејмер — стремеж што се коси со желбите на неговата мајка за негово традиционално образование. Кога неговиот најблизок пријател, Димитар, добива можност да оди на проба за најдобриот европски еСпорт тим, Dynasty, Мартин со нетрпение ја прифаќа шансата да остави свој белег.

