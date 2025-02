„Три километри до крајот на светот“ на Емануел Парву и „Враќање во иднината“ на Роберт Земекис утре во Кинотека

Кинотеката на Македонија за месец март подготви богат и разновиден филмски репертоар исполнет со јубилејни проекции, премиери и посвети на значајни автори и филмски остварувања. Оваа програма ќе им овозможи на филмските љубители да уживаат во ремек-дела од светската и македонската кинематографија, низ искуство што комбинира историја, емоции и незаборавни кадри. Овој месец ја славиме моќта на филмот како средство за раскажување приказни, за премостување на времето и за оддавање почит на оние што ја обликуваа седмата уметност.

Јубилејни проекции на култни филмови

„Враќање во иднината“ (1985, реж. Роберт Земекис) – 40 години од премиерата на еден од најобожуваните научнофантастични филмови, кој ја дефинираше поп-културата и инспирираше генерации.

1 МАРТ (САБОТА) 18:00ч.

„ТРИ КИЛОМЕТРИ ДО КРАЈОТ НА СВЕТОТ“

(Three Kilometres To The End Of The World)

Игран филм, Романија,

2025, 105 мин., колор, ДЦП

Режисер: Емануел Парву (Emanuel Parvu)

Сценарио: Мируна Береску, Емануел Парву (Miruna Berescu, Emanuel Parvu)

Улоги: Валериу Андриута, Ингрид Береску, Влад Брумару (Valeriu Andriuta, Ingrid Berescu, Vlad Brumaru)

Во една конзервативна заедница околу делтата на Дунав, геј–тинејџер на патување на самооткривање се судира со традиционалните вредности на неговите родители и соседи.

ТРИ КИЛОМЕТРИ ДО КРАЈОТ НА СВЕТОТ во режија на Емануел Парву, (кој е познат и по улогите вo филмовите на Кристијан Мунџиу) е еден од наjуспешните романски филмови изминатата година. Филмот ја имаше својата премиера во Кан каде се натпреваруваше во главната натпреварувачка програма.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари

1 МАРТ (САБОТА) 20:00ч.

40 ГОДИНИ

„ВРАЌАЊЕ ВО ИДНИНАТА“

(Back to the Future)

Игран Филм, САД

1985, 116 мин., колор, ДЦП

Режија и сценарио: Роберт Земекис (Robert Zemeckis)

Улоги: Мајкл Џеј Фокс, Кристофер Лојд, Леа Томсон, Криспин Гловер (Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover)

Марти МекФлај живее во мал град во 1985 година, но неговиот живот се менува кога неговиот пријател, ексцентричниот научник Док Браун, му покажува тајно изграден автомобил – DeLorean, кој е всушност временска машина. Поради неочекувани околности, Марти случајно патува назад во 1955 година. Таму ненамерно ги запознава своите млади родители и дури ја загрозува нивната судбинска љубов, што би можело да значи дека никогаш нема да се роди.

Со помош на помладиот Док Браун, Марти се обидува да ги натера своите родители да се заљубат и во исто време да најде начин да се врати назад во своето време. По низа урнебесни и напнати ситуации, тој успева да ја исправи иднината и се враќа во 1985 година, кадешто открива дека неговите постапки во минатото значително го промениле неговиот сегашен живот.

Враќање во иднината е култен научнофантастичен филм во режија на Роберт Земекис, кој совршено комбинира акција, комедија и авантура. Филмот е вистинско ремек-дело на 80-тите години, исполнето со иконични сцени, незаборавни ликови и енергична динамика. Филмот мајсторски игра и со темите на судбината, слободната волја и последиците од менување на времето, сето тоа проследено со одличен хумор и возбудлив заплет.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари