Светот му се поклонува, а Тони Наумовски по добиеното признание „Мето Јовановски“ порачува: Ништо не се споредува со аплаузот од дома!

Наградата која ја доделува фестивалот „Преку езерото“, а го носи името на актерот-институција, Мето Јовановски, за 2026 година заминува во рацете на уметник кој со години го освојуваше Њујорк, за сега да го доживее најголемиот емотивен триумф – признанието од сопствениот дом.

Тони Наумовски вечи дека првата мисла кога дознал дека е лауреат наградата почувствувал изненадување, но и огромна чест и задоволство.