„Сонувачки“ денеска во Кинотека: Ссвежа и поетична приказна која ве води низ соништата, фантазијата и животните преиспитувања

Sanjalice / The Dreamers

Владимир Петровиќ / Србија / 2025 / 69 мин

Еден од првите женски рок бендови во светот е основан во Белград, главниот град на Титова комунистичка Југославија, во 1960-тите. Тинејџерките Дода, две Лјилјани и Нена како ВИС Сањалице, соочувајќи се со сложените општествени околности и предрасудите од „чуварите на јавниот морал“ за наводно ширење на духот на бунтот, ја освоија музичката сцена, рамо до рамо со машките бендови. Тие се искачија до слава и одеднаш решија да се распуштат. Ова е нивната страна на приказната.

Проекции

Вторник, 24 март20:00

Оригинален јазик

150 ден

Улоги

Слободанка Дода Павловиќ, Лилјана Павлица, Лилјана Илиќ, Снежана Јушковиќ Стајиќ

Види Програма

Возрасна категорија14+

ЈазикСрпски

ФорматDCP