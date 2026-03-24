„Сонувачки“ денеска во Кинотека: Ссвежа и поетична приказна која ве води низ соништата, фантазијата и животните преиспитувања

СОНУВАЧКИ
Sanjalice / The Dreamers
Владимир Петровиќ / Србија / 2025 / 69 мин
Еден од првите женски рок бендови во светот е основан во Белград, главниот град на Титова комунистичка Југославија, во 1960-тите. Тинејџерките Дода, две Лјилјани и Нена како ВИС Сањалице, соочувајќи се со сложените општествени околности и предрасудите од „чуварите на јавниот морал“ за наводно ширење на духот на бунтот, ја освоија музичката сцена, рамо до рамо со машките бендови. Тие се искачија до слава и одеднаш решија да се распуштат. Ова е нивната страна на приказната.
Проекции
Вторник, 24 март20:00
Оригинален јазик
150 ден
Улоги
Слободанка Дода Павловиќ, Лилјана Павлица, Лилјана Илиќ, Снежана Јушковиќ Стајиќ
Возрасна категорија14+
ЈазикСрпски
ФорматDCP