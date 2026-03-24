 Skip to main content
Република Најнови вести
Вторник, 24 март 2026
Неделник

„Сонувачки“ денеска во Кинотека: Ссвежа и поетична приказна која ве води низ соништата, фантазијата и животните преиспитувања

Филм

СОНУВАЧКИ

Sanjalice / The Dreamers

Владимир Петровиќ / Србија / 2025 / 69 мин

Еден од првите женски рок бендови во светот е основан во Белград, главниот град на Титова комунистичка Југославија, во 1960-тите. Тинејџерките Дода, две Лјилјани и Нена како ВИС Сањалице, соочувајќи се со сложените општествени околности и предрасудите од „чуварите на јавниот морал“ за наводно ширење на духот на бунтот, ја освоија музичката сцена, рамо до рамо со машките бендови. Тие се искачија до слава и одеднаш решија да се распуштат. Ова е нивната страна на приказната.

Проекции

Вторник, 24 март20:00

Оригинален јазик

150 ден

Улоги

Слободанка Дода Павловиќ, Лилјана Павлица, Лилјана Илиќ, Снежана Јушковиќ Стајиќ

Види Програма

РежисерВладимир Петровиќ

Година2025

ЗемјаСрбија

Времетраење69 мин

Возрасна категорија14+

ЈазикСрпски

ФорматDCP

Поврзани вести

Филм  | 23.03.2026
„Утре наутро“ на Јани Бојаџи и „Франц“ на Агњешка Холанд, посветен на животот на Франц Кафка денеска во Кинотека
Филм  | 21.03.2026
„Сентиментална вредност“ на Јоаким Триер, кој доби Оскар за најдобар странски филм и „Бумбарово лето“ на Даниел Кушан вечерва во Кинотека
Филм  | 19.03.2026
„Сентиментална вредност“ и „Бумбаровото лето“ викендов во Кинотека
