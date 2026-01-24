 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

Краткиот филм „Никола, Никола“ во режија на Леон Ристов ќе биде прикажан за време на фестивалот Санденс

Филм

24.01.2026

Уште една фантастична вест за македонскиот филм! Краткиот филм „Никола, Никола“, во режија на Леон Ристов, ќе биде прикажан за време на фестивалот Санденс. Годинава, Ристов е меѓу десеттемина филмаџии селектирани во рамките на Sundance Institute Ignite x Adobe Fellowship – иницијатива за кариерен развој и промоција на млади режисери.

На 27 јануари ќе се одржи специјална проекција на кратки филмови од селектираните автори во Парк Сити, Јута, меѓу кои и македонскиот „Никола, Никола“. По проекцијата, ќе следи разговор со публиката на кој ќе присуствуваат Леон Ристов и останатите учесници.

Главните улоги во филмот ги толкуваат Стефан Јевтич и Филип Трајковиќ. Сценариото е на Леон Ристов и Ени Нинг, монтажата ја потпишува Мартин Иванов, додека директор на фотографија е Самир Љума.

„Никола, Никола“ е македонско-американска копродукција помеѓу Облуда филмс и Дрим фактори Македонија, а продуценти се Каустуб Сингх и Огнен Антов.

Поврзани вести

Филм  | 03.02.2025
Дебитантскиот филм „Диџеј Ахмет“ на Георги М. Унковски освои две награди на „Санденс“
Филм  | 24.01.2025
„Диџеј Ахмет“ на Георги М. Унковски синоќа премиерно прикажан на „Санденс“
Филм  | 12.12.2024
„Диџеј Ахмет“, дебитанскиот долгометражен филм на Георги Унковски ќе има светска премиера во јануари на „Санденс“
﻿