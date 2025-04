Канскиот лауреат и кандидат за Оскар во 2024, „Семето на светата смоква“ денеска во Кинотека

Кинотека

11 АПРИЛ (ПЕТОК) 20:00 ч.

СЕМЕТО НА СВЕТАТА СМОКВА

(The Seed of the Sacred Fig)

Игран филм, Франција / Иран / Германија

2023, 168 мин., колор, ДЦП

Режија: Mohammad Rasoulof (Mohammad Rasoulof)

Сценарио: Mohammad Rasoulof (Mohammad Rasoulof)

Улоги: Soheila Golestani, Missagh Zareh, Mahsa Rostami, Setareh Aghababaei

Унапредувањето на Иман во истражен судија се совпаѓа со протестите во Техеран по смртта на една млада жена. Додека тој се бори со обемот на работа, неговите ќерки се затечени од настаните, а неговата сопруга се обидува да го издржува семејството. Кога ќе му исчезне пиштолот, тој се сомнева во нив.

Филмот освои две награди на Канскиот фестивал во 2023 година, а беше номиниран и за „Оскар“ во 2024.

Возрасна категорија: 12 години

Влезница: 150 денари