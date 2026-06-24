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25.06.2026
Републиканка на денот
25.06.2026
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24.06.2026
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Работна средба на директорот Мавровски со Министерот за култура во Битола
24.06.2026
Култура
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Некои градови имаат фестивали. Овој фестивал има свој град: Јубилејно издание на „Битола Отворен Град“
24.06.2026
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24.06.2026
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24.06.2026
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Средба на Сиљановска-Давкова со Луис Гарсија Монтеро, директор на Институтот „Сервантес“
24.06.2026
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Хороскопски знаци кои ќе имаат лето за паметење
24.06.2026
Македонија
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Петрушевски: СДС одработува за интересите на Бугарија мислејќи дека така ќе дојдат на власт
24.06.2026
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Зошто пациентите со хронични болести треба да бидат посебно внимателни кога надвор е многу жешко?
24.06.2026
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24.06.2026
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Вработени во Национален парк „Пелистер“ спасија срнче, го нападнало куче бездомник
24.06.2026
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Од Србија екстрадиран 19-годишникот кој прегази жена во Капиштец
24.06.2026
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