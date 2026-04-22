Во Македонија нема спорна бебешка храна на брендот HiPP

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) информира дека во моментов нема добиено официјална нотификација преку Системот за брзо известување за небезбедни производи на Европската унија (RASSF) дека на македонскиот пазар е дистрибуиран небезбеден производ од брендот HiPP.

Станува збор за храна за бебиња во стаклена тегличка од 190 грама, со вкус на морков и компир, која е предмет на повлекување и истрага во Австрија и неколку европски земји.

Од АХВ појаснуваат дека ја следат состојбата и дека ќе реагираат навремено доколку се појави потреба за дополнителни мерки.

Дополнително, од овластениот дистрибутер на производите на HiPP во Македонија е доставено писмено известување дека спорниот производ воопшто не е увезен во земјата и не е пласиран на домашниот пазар.

Институцијата нагласува дека продолжува со редовно следење на состојбата и координација со европските системи за безбедност на храна