Намирници што го подигнуваат хемоглобинот преку ноќ: Крвната слика значително се подобрува

Анемијата е состојба при која организмот нема доволно здрави црвени крвни зрнца или тие не содржат доволно хемоглобин — протеин задолжен за пренос на кислород низ телото. Кога нивото на хемоглобин ќе се намали, ткивата и органите не добиваат доволно кислород, што може да предизвика замор, слабост и низа други здравствени проблеми.

Експертите посочуваат дека правилната исхрана може значително да помогне во подобрување на крвната слика, особено кога во организмот недостигаат железо, фолна киселина, витамин Б12 и витамин Ц.

Нискиот хемоглобин често се препознава преку симптоми како:

постојан замор и слабост,

отежнато дишење,

бледило на кожата и ладни екстремитети,

забрзана или неправилна работа на срцето,

вртоглавица и несвестица,

болка во градите,

кршливи нокти и опаѓање на косата,

чувствителност на студ,

ослабен имунитет.



Што може да предизвика низок хемоглобин?

Причините за намален хемоглобин можат да бидат различни, а најчести се:

недостаток на железо,

недостаток на витамини,

хронични заболувања на бубрезите, црниот дроб или автоимуни болести,

наследни нарушувања како таласемија и српеста анемија,

воспалителни состојби како ревматоиден артритис, лупус и воспалителни болести на цревата, кои ја нарушуваат апсорпцијата на железо.



Намирници што помагаат во зголемување на хемоглобинот

Одредени намирници можат да придонесат за подобро создавање на црвени крвни зрнца и зголемување на нивото на хемоглобин. Особено се важни оние што содржат железо, фолати, витамин Б12 и витамин Ц.

Зелен листен зеленчук

Спанаќот, кељот и брокулата се одличен извор на железо и фолна киселина. Дополнително содржат и витамин Ц, кој му помага на организмот подобро да го апсорбира железото од храната.

Поради тоа, нутриционистите препорачуваат ваквите намирници да се комбинираат со цитрусно овошје, домати, пиперки или бобичесто овошје.

Мешунки

Леќата, наутот и гравот се богати со железо, протеини и фолна киселина. Редовната консумација може да помогне во подобрување на хемоглобинот и зголемување на енергијата.

Црвено месо

Говедското и јагнешкото месо содржат таканаречено хем-железо, кое организмот најлесно го апсорбира. Токму затоа овие намирници се сметаат за едни од најефикасните во обновување на резервите на железо и создавање хемоглобин.

Пилешко месо и риба

Пилешкото, мисиркиното месо и рибите како лосос, туна и сардина се добар извор на железо и витамин Б12. Овие нутриенти имаат важна улога во создавањето црвени крвни зрнца и одржувањето здрава крвна слика.

Јаткасти плодови и семки

Бадемите, оревите, лененото семе и семките од тиква се богати со минерали, здрави масти и хранливи материи што го поддржуваат создавањето хемоглобин и го зајакнуваат организмот.

Житарки

Корисен избор се и интегралните производи и збогатените житарки. Многу од нив содржат дополнително железо, фолна киселина и витамин Б12, па можат да помогнат во одржување здрава крвна слика и превенција од анемија.

Овошје

Овошјето има значајна улога во подобрување на апсорпцијата на железо. Нарот, јаболката, цитрусите и бобичестото овошје се особено корисни бидејќи содржат витамин Ц и антиоксиданси што му помагаат на организмот подобро да го искористи железото од храната.

Иако правилната исхрана може значително да помогне, експертите предупредуваат дека овие совети не се замена за лекарски преглед. Доколку постои сомнеж за низок хемоглобин или анемија, неопходно е да се побара стручен медицински совет и соодветна терапија.

Извор: убавина и здравје