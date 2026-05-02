На која возраст сме најсреќни и најздрави?

Општоприфатеното мислење е дека животот го достигнува својот врв во 20-тите години, а потоа опаѓа, но новите научни откритија го оспоруваат тој наратив. Според ново истражување, всушност го достигнуваме врвот на здравјето и среќата на 47 години, што би можело да го промени начинот на кој гледаме на стареењето кај многумина на кои им е непријатно да наполнат 40 години. Се чини дека најдоброто допрва доаѓа.

Во студија нарачана од брендот за стоматолошко здравје TePe, 2.000 Британци биле прашани кога мислат дека нивното здравје и среќа го достигнуваат врвот. Резултатите јасно укажуваат на крајот на четириесеттите години како идеално време.

Миранда Паскучи, раководител на одделот за клиничко образование во TePe, објасни за „Дејли меил“ дека клучот е во промената во пристапот кон здравјето. Наместо да се фокусираат на изгледот, луѓето во четириесеттите години сè повеќе обрнуваат поголемо внимание на тоа како се чувствуваат и како функционираат нивните тела.

Речиси половина од испитаниците над 40 години рекле дека подобро ги разбираат своите тела како што стареат, а оваа самодоверба очигледно има големо влијание. Луѓето стануваат посвесни за сопствената благосостојба, прават подобар избор на храна и излегуваат многу поретко.

Повеќе од една четвртина од испитаниците признале дека пијат и излегуваат многу помалку отколку во своите дваесетти и триесетти години. Заменувањето на доцните ноќи и нередовните оброци со порано легнување и поурамнотежена исхрана очигледно се исплати. Околу 35 проценти од испитаниците рекле дека се помалку загрижени за тоа што мислат другите и повеќе се фокусирани на сопственото здравје. Покрај тоа, 26 проценти рекле дека следењето на нивните деца или внуци ги охрабрува да бидат активни. Сето ова ги прави доцните четириесетти помалку време на криза, а повеќе време на личен процут.