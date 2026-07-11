Која е причината, зошто се будите меѓу 3 и 5 часот наутро?

Фрипик

Ноќните будења можат да имаат различни причини, од навики до стрес – експертите објаснуваат кога да се обрне внимание.

Многу луѓе имаат исто искуство – се будат среде ноќ, гледаат на часовникот и гледаат дека времето е помеѓу 3 и 5 часот наутро. Иако повремените будења се сметаат за нормален дел од сонот, честите прекини на одморот можат да бидат знак дека нешто во дневниот ритам треба да се промени. Причините можат да бидат бројни – од начин на живот и навики пред спиење до стрес и промени во телото.

Една од најчестите причини за ноќни будења е стресот. Кога телото е под притисок подолго време, телото може да остане во состојба на зголемена будност, дури и во текот на ноќта. Хормоните поврзани со стресот можат да влијаат на квалитетот на сонот, олеснувајќи му на човекот да се разбуди и потешко повторно да заспие. Затоа експертите често советуваат да се обрне внимание на нивото на дневна напнатост и начинот на кој телото се опушта пред спиење.

На сонот може да влијаат и едноставни навики што често ги игнорираме. Доцните оброци, премногу кофеин во текот на денот, алкохолот, користењето на телефонот непосредно пред спиење или неправилниот ритам на спиење може да го нарушат вашиот природен циклус на спиење. Дури и собната температура, светлината или бучавата можат да бидат доволни за да го нарушат сонот кај почувствителните лица.

Будењето во ова време од ноќта често се поврзува со промени што доаѓаат со возраста. Како што старееме, сонот може да стане полесен и почесто прекинат. Кај некои луѓе, причината може да бидат физички потреби, како што се одење во тоалет, хормонални промени или одредени здравствени состојби што влијаат на квалитетот на спиењето.

Иако едно будење во текот на ноќта не е причина за загриженост, експертите советуваат да се обрне внимание ако проблемот се повторува често, трае долго време или е придружен со постојан замор во текот на денот. Квалитетниот сон е важен за расположението, концентрацијата, имунитетот и целокупното здравје.

Најдобриот прв чекор е да се вратат здравите навики – одење во кревет приближно во исто време, избегнување на екрани пред спиење, опуштање пред спиење и создавање пријатна средина за одмор. Телото често испраќа мали сигнали дека му е потребна промена, а добриот сон е еден од најважните начини да се поддржи.