Која е идеалната температура во домот?

Високите сметки за енергија се вистинска грижа за многумина, но одржувањето на топлината во домот е важно и за вашето здравје. Чувството на студ не е само непријатно – температурата во просторијата во која се наоѓате може да влијае на тоа како се чувствувате и како функционира вашето тело.

Во сезона кога настинките, грипот, норовирусот се почести, зимските болести се насекаде и тешко е целосно да се избегнат. Иако миењето раце е сè уште една од наједноставните и најефикасните навики, здравствените експерти често нагласуваат уште една работа: потоплиот дом може да ви помогне полесно да „останете на нозе“.

Експертите предупредуваат дека престојот во ладен дом може да биде стресен за телото. Во ладна средина, срцето мора да работи понапорно за да ја одржи телесната температура, што може да го зголеми крвниот притисок. Студениот воздух ги иритира дишните патишта кај некои, а може да доживеете и поголема вкочанетост и болки во зглобовите.

Колку топло е „доволно топло“?

Прашањето што се повторува секоја зима е: која температура е најдобра ако сакаме да го намалиме ризикот од здравствени проблеми? Неколку здравствени институции и упатства во Европа и светот честопати се согласуваат за истата долна граница: 18°C ​​е наведена како разумна минимална температура за повеќето здрави луѓе во текот на постудените месеци.

Упатствата на Светската здравствена организација за домување и здравје нагласуваат дека станбените простори треба да бидат доволно загреани за да ги заштитат жителите од штетните ефекти на студот, а 18°C ​​е наведен како избалансиран минимум за општата популација во умерени и постудени клими.

Со други зборови, не е потребно да се биде „во кратки ракави“ во станот, но идејата е дека не живееме во простор каде што телото постојано се бори со студот.

Кому му е потребен потопол?

Важно е да се нагласи дека не се сите погодни за иста температура. Луѓето кои се почувствителни на студ честопати имаат потреба од повисока температура – на пример, постарите лица, малите деца, бремените жени, лицата со хронични заболувања (срце, бели дробови итн.) и оние кои се помалку подвижни или поминуваат многу време дома.

За ваквите групи, некои препораки за јавно здравје одат чекор понатаму, споменувајќи бројки како што се околу 23°C во дневната соба и околу 18°C ​​во другите простории, особено ако поголемиот дел од денот го поминувате во затворен простор.

Дали настинката предизвикува болест?

Самата настинка не е „вирус“, но може да создаде услови во кои полесно се разболуваме. На пример, многу вируси полесно се шират на постуден и посув воздух, а истражувањата сугерираат дека вирусите што предизвикуваат грип и Ковид можат да преживеат подолго во такви услови, што ги зголемува шансите за пренос.

Како што објаснуваат експертите за микробиологија, ниските температури сами по себе не предизвикуваат инфекции, туку влијаат на комбинација од биолошки, еколошки и социјални фактори што можат да нè направат поподложни на респираторни заболувања во зима.

Здравствените институции, исто така, предупредуваат дека настинката може да ја ослабне способноста на телото да се бори против инфекции, па затоа посериозни компликации често се евидентираат по период на силна настинка – на пример, пневмонија или влошување на постојните респираторни проблеми.