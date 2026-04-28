Клиничката болница во Тетово ќе добие еколошки систем за греење. Проектот за замена на системите за греење со еколошки алтернативи е поддржан преку ИПА 3 програмата за чист воздух и се очекува да се реализира во периодот 2026/2027 година.

Министерот за животна средина и просторно планирање Муамет Хоџа денеска беше во посета на Клиничката болница во Тетово каде во разговор со директорот на болницата Ерзен Елези беше истакнато дека оваа активност се спроведува паралелно со пошироката реконструкција на Клиниката и претставува дел од националните напори за намалување на аерозагадувањето и подобрување на квалитетот на воздухот.