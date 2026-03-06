Исцедоци од лабораториски анализи, хемикалии од различен вид: Директорката Марија Андоновска покажа што се чувало во ИЈЗ како опасен отпад повеќе од 10 години

Фејсбук профил на Марија Андоновска

Во рамки на Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) повеќе од 10 години се чувале 10 тони опасен хемиски отпад, што можел да предизвика хаварија и претставувал голем ризик за здравјето на луѓето и безбедноста.

Како што информираше вчера директорката на Институтот, Марија Андоновска, отпадот е моментно безбедно отстранет и нема да остане во државата, туку ќе биде согорен надвор.

фото: Фејсбук профил на Марија Андоновска

Се работи за исцедоци од лабораториски анализи, хемикалии од различен вид и во различна агрегатна состојба.

Синоќа Андоновска сликовито ја запозна јавноста со тоа за каков отпад станува збор.