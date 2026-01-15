Д-р Станетиќ: Сите земји од Западниот Балкан имаат стапка на пушачи од речиси 50 проценти

Не постои ниедна објава во стручната медицина што покажува некаква корист од пушењето. Сите ние, и пушачи и непушачи, мора да работиме на тоа да се намали бројот на пушачи, вели професор доктор Мирко Станетиќ од Босна и Херцеговина.

Станетиќ, кoj e истакнат специјалист пулмолог и редовен професор на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Бања Лука, во интервју за МИА вели дека Босна и Херцеговина, Македонија и Србија и сите земји од Западен Балкан имаат висока стапка на пушење за разлика од некои европски држави, како, на пример, Шведска, каде што тој процент е шест.

– За жал, Босна и Херцеговина, а мислам и Македонија и Србија и сите земји од Западен Балкан, имаат стапка на пушачи речиси 50 проценти. За БиХ, знам дека инциденцата е 46 проценти. Тоа е голем процент во однос на Шведска, каде што тој процент е шест. Во БиХ, со таква висока инциденца на пушачи и број на карциноми, респираторни заболувања, артериосклеротични заболувања, инфаркти и плус стрес… тоа се мултиплицира. Според тоа, треба да се престане со пушење – посочува доктор Станетиќ.

Пушењето, наведува тој, е еден од главните причини за настанување на карциномот на белите дробови и емфизем (уништување на малите дишни патишта). За жал, вели доктор Станетиќ, во БиХ, а и во Македонија, навиките за пушење се исти.

Пациентите со емфизем, како што појаснува, ретко навреме одат на лекар затоа што чувството на задушување што го имаат сметаат дека е од пушењето, од годините и од начинот на животеење.

Негова препорака е што порано да се прави спирометрија, но таа да е направена на вистински начин, со квалитетен и баждарен апарат, во присуство на пулмолог и искусни и обучени медицински сестри, кои, како што вели, се исклучително важни во целиот овој процес.

– Со раното откривање на енфиземот, а подоцна и со престанување на пушењето и со употребата на одредена инхалаторна терапија, со промена на начинот на живеење и со рехабилитација, може да се забави болеста, но не и комплетно да се сопре. За жал, овие пациенти имаат, што би кажале ние, бели дробови кои побргу стареат од самиот пациент – нагласува доктор Станетиќ.

Според него, пациентите што немаат тешка дијагноза тешко престануваат со пушење, чувствуваат некакво гризење на совеста при првата средба со докторот, но сето тоа потоа поминува и се заборава.