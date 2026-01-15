Д-р Станетиќ: Сите земји од Западниот Балкан имаат стапка на пушачи од речиси 50 проценти

Не постои ниедна објава во стручната медицина што покажува некаква корист од пушењето. Сите ние, и пушачи и непушачи, мора да работиме на тоа да се намали бројот на пушачи, вели професор доктор Мирко Станетиќ од Босна и Херцеговина.
Станетиќ, кoj e истакнат специјалист пулмолог и редовен професор на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Бања Лука, во интервју за МИА вели дека Босна и Херцеговина, Македонија и Србија и сите земји од Западен Балкан имаат висока стапка на пушење за разлика од некои европски држави, како, на пример, Шведска, каде што тој процент е шест.
– За жал, Босна и Херцеговина, а мислам и Македонија и Србија и сите земји од Западен Балкан, имаат стапка на пушачи речиси 50 проценти. За БиХ, знам дека инциденцата е 46 проценти. Тоа е голем процент во однос на Шведска, каде што тој процент е шест. Во БиХ, со таква висока инциденца на пушачи и број на карциноми, респираторни заболувања, артериосклеротични заболувања, инфаркти и плус стрес… тоа се мултиплицира. Според тоа, треба да се престане со пушење – посочува доктор Станетиќ.
Пушењето, наведува тој, е еден од главните причини за настанување на карциномот на белите дробови и емфизем (уништување на малите дишни патишта). За жал, вели доктор Станетиќ, во БиХ, а и во Македонија, навиките за пушење се исти.
Пациентите со емфизем, како што појаснува, ретко навреме одат на лекар затоа што чувството на задушување што го имаат сметаат дека е од пушењето, од годините и од начинот на животеење.
Негова препорака е што порано да се прави спирометрија, но таа да е направена на вистински начин, со квалитетен и баждарен апарат, во присуство на пулмолог и искусни и обучени медицински сестри, кои, како што вели, се исклучително важни во целиот овој процес.
– Со раното откривање на енфиземот, а подоцна и со престанување на пушењето и со употребата на одредена инхалаторна терапија, со промена на начинот на живеење и со рехабилитација, може да се забави болеста, но не и комплетно да се сопре. За жал, овие пациенти имаат, што би кажале ние, бели дробови кои побргу стареат од самиот пациент – нагласува доктор Станетиќ.
Според него, пациентите што немаат тешка дијагноза тешко престануваат со пушење, чувствуваат некакво гризење на совеста при првата средба со докторот, но сето тоа потоа поминува и се заборава.
– Пациентите што добиваат дијагноза карцином на белите дробови во прва фаза по средбата со лекарот имаат чувство на гризење на совеста бидејќи сметаат дека придонеле за развој на карциномот бидејќи пушеле повеќе цигари. Таа фаза поминува, но остава многу негативни последици кај пациентот. Пациенти со опструктивна белодробна болест, пациенти со артериосклероза, пациенти што се склони на мозочен удар, пациенти што се склони на кардиоваскуларни инциденти, инфаркти, нестабилна ангина пекторис, нарушувања на срцевиот ритам, дијабетес… тоа се пациентите што често се јавуваат меѓу пушачите – нагласува доктор Станетиќ.