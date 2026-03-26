Ако имате висок крвен притисок, важно е да знаете што не треба да правите веднаш по будењето

Одржувањето на високиот крвен притисок под контрола вклучува низа дневни навики како што се намалување на внесот на сол, квалитетен сон, физичка активност и земање препишани лекови.

Кардиологот д-р Тарик Шах Сајед објаснува дека крвниот притисок е „вистинскиот притисок во артериите што ја носат крвта од срцето до телото“. Тој додава дека систолниот притисок е притисокот кога срцето пумпа крв, додека дијастолниот притисок е притисокот по тоа пумпање, кога се одржува еластичноста на артериите.

Ако имате висок крвен притисок, важно е да знаете дека постои едно нешто што не треба да го правите веднаш по будењето – нагло да станете од кревет.

Кардиологот д-р Менхел Кино предупредува дека ова треба да се избегнува, особено за луѓето кои земаат лекови за крвен притисок.

„Наместо тоа, станувајте постепено, прво седнувајќи на работ од креветот минута или две за да спречите вртоглавица, зашеметеност или дури и несвестица. Овие симптоми се предизвикани од привремен пад на крвниот притисок, бидејќи помалку крв од вообичаеното се враќа во срцето“, вели тој за “Parade”.

Покрај наглото станување, постојат и други навики што треба да се избегнуваат веднаш по будењето.

Д-р Кино нагласува дека не треба веднаш да започнувате интензивна физичка активност како што се трчање, кревање тегови или HIIT тренинг.