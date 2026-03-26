В понеделник во Кинотека почнува Недела на франкофонски филм

Францускиот институт во Скопје и Амбасадата на Франција, во соработка со Амбасадите на земјите-членки на Меѓународната организација на Франкофонијата (Белгија, Грција, Швајцарија, Франција, Канада, Албанија и Романија) и со Кинотеката, и годинава ја организираат традиционалната Недела на франкофонски филм, којашто ќе се одржи од 30 март до 4 април 2026 година во Кинотеката на Македонија.

Манифестацијата ќе започне во понеделник, 30.03.2026, со почеток во 20 ч., во Кинотеката во Скопје, со проекцијата на филмот „Склоност кон пораз” на Лени и Арпо Гит, во организација на Амбасадата на Белгија во Софија.



Настанот ќе го отворат:

Н.Е.Г. Пол Ламбер, Амбасадор на Белгија во Софија

Н.Е.Г. Кристоф Ле Риголер, Амбасадор на Франција

За оваа проекција влезот е слободен.

Следат проекциите на: