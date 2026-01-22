 Skip to main content
22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

200.000 денари за кремови за изгореници и медицински помагала обезбеди „Сапорт Кочани“

Здравје

22.01.2026

Волонтерите на „Сапорт Кочани“ информираат дека имале чест да бидат домаќини на македонскиот артист Тајзи и на тимот на Let’s Spread Love од Куманово во рамките на нивната хумана мисиja.

За нив, велат тие, оваа средба претставува потсетник дека уметноста, солидарноста и хуманоста имаат моќ да нè поврзат во моменти кога надежта ни е најпотребна.

На наменската сметка на „Сапорт Кочани“ вчера се донирани нови 200.000 денари, со кои ќе бидат обезбедени креми за изгореници и други медецински помагала, со што вкупниот износ на собрани средства од оваа и сите претходни хуманитарни акции сега надминува 400.000 денари.

Во рамките на оваа хумана мисија средствата се собрани преку донации од граѓани, при што секои 500 денари се придружени со бесплатна УСБ-картичка со целокупниот музички каталог на Тајзи.

Поврзани вести

Здравје  | 15.07.2025
„Сапорт Кочани“ донираше медицинска опрема и суплементи на Клиниката за пластична хирургија наменета за повредените во пожарот во „Пулс“
Живот  | 17.06.2025
„Генералка викенд“ годинава со рекордни 55.627 волонтери и над 645.000 килограми собран отпад
Здравје  | 16.06.2025
Социјални работнички, пожарникари и преживеани од пожар во Шведска ќе ги пренесат сопствените искуства на настаданите во пожарот во Кочани
﻿