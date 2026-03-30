За Велигден ќе се одмара четири дена – Ова се сите неработни денови

По овој изминат продолжен викенд, наскоро уште еден. Следниот мини одмор ќе биде за големиот христијански празник – Велигден кога ќе се одмара четири дена.

Неработен ден за правсолавните верници во земјава ќе биде 10 април – Велики Петок, додека 13 април (понеделник) – Велигден, вториот ден на Велигден, ќе биде неработен за сите граѓани.

Во продолжение е целосниот календар на неработни денови за до крајот на 2026 година.

За сите граѓани на РСМ

13 април (понеделник) – Велигден, вториот ден на Велигден

– Велигден, вториот ден на Велигден 1 мај (петок) – Ден на трудот

– Ден на трудот 25 мај (понеделник) – Св. Кирил и Методиј (бидејќи 24 мај е во недела)

– Св. Кирил и Методиј (бидејќи 24 мај е во недела) 3 август (понеделник) – Ден на Републиката (бидејќи 2 август е во недела)

– Ден на Републиката (бидејќи 2 август е во недела) 8 септември (вторник) – Ден на независноста

– Ден на независноста 12 октомври (понеделник) – Ден на народното востание (бидејќи 11 октомври е во недела)

– Ден на народното востание (бидејќи 11 октомври е во недела) 23 октомври (петок) – Ден на македонската револуционерна борба

– Ден на македонската револуционерна борба 8 декември (вторник) – Св. Климент Охридски

За граѓаните од православна вероисповед

10 април (петок) – Велики Петок (пред Велигден)

– Велики Петок (пред Велигден) 29 мај (петок) – Духовден (петок пред Духовден)

– Духовден (петок пред Духовден) 28 август (петок) – Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од муслиманска вероисповед

27 мај (среда) – Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните од католичка вероисповед