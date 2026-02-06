Внимателно со користењето на ЧетГПТ, троши многу струја

Едно барање до ЧетГПТ преку моделот ГПТ-4o троши околу 0,43 Wh електрична енергија, што за 700 милиони барања дневно претставува годишна потрошувачка на енергија еквивалентна на потрошувачката на 35.000 американски домаќинства, количината на вода за пиење доволна за потребите на 1,2 милиони луѓе и емисии на јаглерод диоксид што би ги неутрализирала шума со големина на Чикаго.

Каква било интеракција со ЧетГПТ се базира на огромна физичка инфраструктура: сервери што трошат електрична енергија, системи за ладење, чипови направени од ретки метали, кабли од бакарни и силициумски плочки што ги поврзуваат сите овие процеси во една мрежа, наведено е во најновото издание на билтенот за макроекономска анализа и трендови (MAT) на српската Стопанска комора, во анализата „Вештачката интелигенција и глобалната трка за енергија, вода и метали“.



Парадоксално, вештачката интелигенција е и најголемиот потрошувач и најголемата надеж на енергетската транзиција, наведува авторката на анализата, Катарина Станчиќ.

Иако системите со вештачка интелигенција (ВИ) трошат огромни количини електрична енергија, тие исто така нудат алатки што можат да помогнат таа енергија порационално да се користи.

Постојат и креативни решенија што се обидуваат да го ублажат еколошкиот отпечаток на самите центри за податоци.

Во Хелсинки и Стокхолм, топлината генерирана од работата на серверите се пренасочува кон системи за централно греење и се користи за загревање станбени згради.

Во Исланд, каде што ладењето е природно олеснето од климата, енергијата се добива речиси целосно од геотермални извори, така што центрите за податоци таму функционираат како дел од затворена енергетски систем.

Истото сега се случува и со вештачката интелигенција – новите чипови, како што се серијата Блеквел на Нвидиа или ТПУ процесорите на Гугл, извршуваат повеќе операции од кога било досега, но ова само отвора врата за уште повеќе апликации, корисници и пазари.

Резултатот е контрадикторен: системот станува „попаметен“, но вкупната потрошувачка на енергија и ресурси продолжува да расте.

Проценките на Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) покажуваат дека центрите за податоци трошат околу 1,5 проценти од светската електрична енергија, што е еквивалентно на потрошувачката на целото Обединето Кралство.

До крајот на деценијата, побарувачката за електрична енергија во центрите за податоци би можела да се удвои, главно за вештачката интелигенција