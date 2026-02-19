Гејтс го откажа говорот на самитот за вештачка интелигенција во Индија поради реакциите околу врската со Епстин

Коосновачот на „Мајкрософт“, Бил Гејтс, го откажа воведниот говор што требаше да го одржи на самитот за вештачка интелигенција во Индија, неколку часа пред неговото закажано појавување, пренесува Хинду.

Фондацијата „Гејтс“, филантропската гранка на милијардерот, соопшти дека одлуката е обид да се осигура дека фокусот ќе остане на конференцијата, без да образложува повеќе. Повлекувањето доаѓа по обновените критики за неговата врска со осудениот сексуален престапник Џефри Епстин, како и шпекулациите за тоа дали таа врска се заканува да ја засени целокупната мисија на организацијата.

Овој потег е направен „по внимателно разгледување и за да се осигури дека фокусот останува на Самитот за основните приоритети на вештачката интелигенција“, соопшти фондацијата во објава на својата платформа Икс.

Гејтс претходно го нарече својот однос со Епстин „огромна грешка“ и изјави дека во неколку наврати жалел поради вечерите со покојниот финансиер.

Извршниот директор на Фондацијата Гејтс, Марк Сузман, им кажа на вработените претходно овој месец дека поврзаноста со Епстин го „оцрнила“ угледот на организацијата, според извештај во „Фајненшл тајмс“. Претставниците на фондацијата одбија дополнително да коментираат за одлуката на Гејтс надвор од јавното соопштение.

Индискиот самит за вештачка интелигенција започна оваа недела во Њу Делхи, дел од стратешката амбиција на премиерот Нарендра Моди да ја направи најнаселената земја во светот глобална сила во вештачката интелигенција и технологијата.

Шефот на фондацијата за Индија и Африка ќе зборува наместо Гејтс. „Мајкрософт“ објави дека ќе инвестира 50 милијарди долари за да го поттикне усвојувањето на вештачката интелигенција на глобалниот Југ.