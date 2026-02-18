 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Влажен бран со дожд и снег, од понеделник стабилизација и пораст на температурите

Сервиси

18.02.2026

Утре, во текот на ноќта, и в петок под влијание на нов влажен бран ќе има повремени врнежи од дожд, на повисоките места од дожд и снег, а на планините од снег. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови (до 25 литри на метар квадратен), а локално ќе има услови за појава на грмежи, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно и постудено со умерен до засилен северен ветер. Од понеделник ќе преовладува сончево време со пораст на дневната температура.

Поврзани вести

Сервиси  | 18.02.2026
Променливо облачно со умерен до засилен северен ветер
Сервиси  | 17.02.2026
Врнежите од дожд ќе преминат во снег: Северен ветер ќе донесе заладување
Сервиси  | 16.02.2026
Променливо облачно време, кон крајот на денот повторно врнежи од дожд
﻿