Продолжениот викенд почнува со сонце, но и со северен ветер

Времето утре, 29 мај, ќе биде претежно стабилно, со сончеви периоди и мала до умерена облачност, покажува тридневната прогноза на УХМР.

Температурите ќе се движат од 7 до 15 степени во утринските часови, а дневните ќе достигнат од 21 до 30 степени. Според УХМР, по денешната нестабилност, утре времето ќе биде посвежо и постабилно, но ќе дува слаб до умерен, а долж Повардарието повремено засилен северен ветер.

Во Скопје се очекува претежно сончево време, со максимална температура околу 28 степени, според временската прогноза за главниот град.

Стабилното време ќе продолжи и во сабота, кога температурите ќе бидат слични или малку повисоки, до 31 степен. Од недела повторно се очекува пораст на температурите и услови за попладневна локална нестабилност, што значи дека пролетта сè уште не ја завршила својата игра на сонце, облаци и ненадејни пресврти.