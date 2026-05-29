 Skip to main content
29.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 29 мај 2026
Неделник

Продолжениот викенд почнува со сонце, но и со северен ветер

Сервиси

29.05.2026

Времето утре, 29 мај, ќе биде претежно стабилно, со сончеви периоди и мала до умерена облачност, покажува тридневната прогноза на УХМР.

Температурите ќе се движат од 7 до 15 степени во утринските часови, а дневните ќе достигнат од 21 до 30 степени. Според УХМР, по денешната нестабилност, утре времето ќе биде посвежо и постабилно, но ќе дува слаб до умерен, а долж Повардарието повремено засилен северен ветер.

Во Скопје се очекува претежно сончево време, со максимална температура околу 28 степени, според временската прогноза за главниот град.

Стабилното време ќе продолжи и во сабота, кога температурите ќе бидат слични или малку повисоки, до 31 степен. Од недела повторно се очекува пораст на температурите и услови за попладневна локална нестабилност, што значи дека пролетта сè уште не ја завршила својата игра на сонце, облаци и ненадејни пресврти.

Поврзани вести

Сервиси  | 26.05.2026
Нестабилно време со пороен дожд и засилен ветер – стабилизирање на времето од петок
Сервиси  | 25.05.2026
УХМР со прогноза – еве што нè чека до крај на недела
Сервиси  | 20.05.2026
УХМР предупредува: Од петок доаѓа невреме