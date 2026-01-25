 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Почнува претежно дождлива недела

Сервиси

25.01.2026

Синоптичарите најавуваат претежно облачно време во текот на денов. Во крајните северозападни и југоисточни делови со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини од слаб снег. Се предвидува да дува умерен, а долж Повардарието, повремено засилен ветер од југоисточен правец. Минималната температура е во интервал од 3 до 7, а максималната од 8 до 12 Целзиусови степени.

Во Скопје, променливо облачно време претпладне со појава на магла, попладне со услови за повремени локални врнежи од дожд, како и сончеви периоди. Минималната температура се спушти до 3, а максималната ќе достигне до 12 Целзиусови степени.

Пообилни врнежи и услови за ретки грмежи се очекуваат утре. Според најавите, врнежите ќе продолжат и во вторник до вечерните часови. Во среда претпладне ќе биде претежно сончево, а во попладневните часови облачноста ќе се зголеми. Во текот на ноќта и во четврток, повторно ќе има врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег. 

Поврзани вести

Сервиси  | 24.01.2026
Од понеделник обилни дождови, опасност од нови поплави
Сервиси  | 16.01.2026
Пристигнува најладниот бран оваа зима
Сервиси  | 11.01.2026
Северен ветер ќе донесе сув студ
﻿