Почнува претежно дождлива недела

Синоптичарите најавуваат претежно облачно време во текот на денов. Во крајните северозападни и југоисточни делови со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини од слаб снег. Се предвидува да дува умерен, а долж Повардарието, повремено засилен ветер од југоисточен правец. Минималната температура е во интервал од 3 до 7, а максималната од 8 до 12 Целзиусови степени.

Во Скопје, променливо облачно време претпладне со појава на магла, попладне со услови за повремени локални врнежи од дожд, како и сончеви периоди. Минималната температура се спушти до 3, а максималната ќе достигне до 12 Целзиусови степени.

Пообилни врнежи и услови за ретки грмежи се очекуваат утре. Според најавите, врнежите ќе продолжат и во вторник до вечерните часови. Во среда претпладне ќе биде претежно сончево, а во попладневните часови облачноста ќе се зголеми. Во текот на ноќта и во четврток, повторно ќе има врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег.