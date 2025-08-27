Најголемото празнување на Голема Богородица ќе биде во манастирот Пречиста Кичевска

Соборното празнување на бигорската монашка заедница на празникот на Сечесното Успение на Мајката Божја (Голема Богородица), ќе биде во манастирот Пречиста Кичевска, во пространиот и величествен храм посветен токму на Мајката Божја, каде што во текот на изминатиот период се создадоа прекрасни услови за со особена радост и торжество да се слави овој најголем Богородичен празник, објави Бигорски манастир.

Бдението во Пречиста ќе започне вечерва во 22:30 часот, додека Божествената Литургија, утре на денот на празинкот ќе започне околу 7 часот изутрина.