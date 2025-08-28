Мицкоски: Голема Богородица нè потсетува на вечните вредности на семејството, љубовта, жртвата и надежта, кои со векови го крепеле македонскиот народ

Големиот христијански празник Голема Богородица нè потсетува на вечните вредности на семејството, љубовта, жртвата и надежта, кои со векови го крепеле македонскиот народ, посочува премиерот Христијан Мицкоски во честитката до верниците по повод христијанскиот празник Успение на Пресвета Богородица.

– Денеска го славиме големиот христијански празник Голема Богородица – ден исполнет со вера, духовна сила и заедништво. Овој празник нè потсетува на вечните вредности на семејството, љубовта, жртвата и надежта, кои со векови го крепеле македонскиот народ. На сите православни верници им упатувам искрени честитки со желби за здравје, радост и благосостојба во домовите, напиша Мицкоски на Фејсбук.

Истовремено тој им го честита и празникот на рударите.

-Во истиот ден, со посебна почит им оддаваме признание и на нашите рудари, чиј труд е темел на индустрискиот развој и енергетската стабилност на државата. Вие, со вашата напорна и чесна работа, оставате трајна трага во изградбата на Македонија. Владата останува посветена на подобрување на условите за работа, безбедноста и достоинството на секој рудар, затоа што вашата жртва и ангажман се од национално значење. Нека овој ден ни биде потсетник дека со вера, труд и заедништво ја градиме иднината на нашата татковина, посочи премиерот Мицкоски.

На сите православни христијани им посакува благословена и мирна Голема Богородица, а на сите рудари – среќен и честит празник со желби за безбедна и плодна година.