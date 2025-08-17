 Skip to main content
17.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 17 август 2025
Неделник

На „Табановце“ и „Богородица“ за излез се чека од половина час до 40 минути

Сервиси

17.08.2025

На граничниот премин „Богородица“ утринава за излез од државата кон соседна Грција се чека околу 40 минути, додека на „Табановце“ чекањето е околу половина час, информираат од Автомото сојузот на Македонија (АМСМ).

На останатите гранични премини, како што велат од АМСМ, нема подолги задржувања од македонска страна при влез или излез од државата. 

Како што информираат од АМСМ, поради летните одмори зголемена е фреквенцијата на возила. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози, а интензитетот на патиштата надвор од градските средини е зголемен.  

Се препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

Поврзани вести

Сервиси  | 13.08.2025
На „Табановце“ се чека повеќе од 30 минути
Сервиси  | 10.08.2025
Поголема фреквенција на возила надвор од град, на Табановце за влез се чека еден час
Сервиси  | 04.08.2025
Голем одрон по велешката патарина – внимателно возете кон Скопје