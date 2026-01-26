 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Македонските превозници го блокираа „Ќафасан“ за товарни возила, патничкиот сообраќај се одвива непречено

26.01.2026

Македонските превозници денеска напладне го блокираа сообраќајот за товарни возила за излез од државата на граничниот премин „Ќафасан“.

Митко Крстаноски, сопственик на транспортна компанија за МИА информира дека протестот поради воведувањето на новиот систем за влез и излез (ЕЕС) на Европската Унија, се одвива мирно, организирано и согласно договорот.

Досега паркирани се 35 камиони, но до крајот на денот очекуваме зголемување на бројот. Остануваме тука до исполнување на нашите барања од страна на Брисел, вели Крстаноски.

Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димоски, потврди дека протестот тече мирно, без никакви проблеми и нарушувања на јавниот ред и мир.

Возачите на товарни возила на мирен начин го искажуваат револтот. Протокот на сообраќај за патнички возила на ГП „Ќафасан“ се одвива непречено во редовна постапка и без поголеми задржувања, изјави Димоски.

Покрај „Ќафасан“, македонските транспортери денеска ги затворија за сообраќај и граничните премини Деве Баир, Делчево, Ново Село, Дојран, Богородица, Меџитлија, Блато и Блаце.

