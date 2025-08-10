 Skip to main content
10.08.2025
Недела, 10 август 2025
Гори националниот парк „Јасен“, изгаснати 21 пожар низ државата

10.08.2025

Според најновите податоци од Центарот за управување со кризи, на територијата на Република Македонија утринава до 09:00 часот се евидентирани вкупно 22 пожари на отворен простор. Од нив, активен е само еден – во Националниот парк „Јасен“ во општина Македонски Брод, каде што гори мешана шума.

Под контрола во моментов нема ниту еден пожар, додека 21 се целосно изгаснати. Меѓу потешко погодените подрачја во изминатите 24 часа се села и локации во Тетово, Струмица, Новаци, Велес, Гостивар, Карбинци, Битола, Прилеп, Куманово, Јегуновце, Сарај, Ранковце, Кичево, Валандово и Студеничани, каде главно горела ниска вегетација, а во два случаи било запалено и ѓубре.

Надлежните апелираат граѓаните да бидат исклучително внимателни, особено во услови на високи температури и суво време, бидејќи и најмало невнимание може да предизвика нови пожари.

