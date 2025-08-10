Година дена Јавниот обвинител Коцевски е штитот на криминалот и корупцијата на СДС

МИА архива

ВМРО-ДПМНЕ и денеска со реакција за неповлекувањето на јавниот обвинител Љупчо Коцевски, откако Собранието му изгласа недоверба. И покрај недовербата, Коцевски не размислува да поднесе оставка.



„Година дена од неговото назначување, Јавниот обвинител Љупчо Коцевски е штит на криминалот и корупцијата на СДС. Година дена Љупчо Коцевски, молчеше и ги бранеше членовите на СДС и блиски лица до Заев и Филипче, кои беа поврзувани со одреден криминал. И тоа продолжува и ден денес со тоа што СДС не гласаше за интерпелација на Коцевски, а тој без срам не поднесува оставка од морални причини – се вели во соопштението на владејачката партија.

Тие додаваат дека луѓето кои беа синоним за криминал и корупција се шетале по улиците слободно, благодарение на Коцевски кој „ниту еднаш не застанал во одбрана на правдата, туку во одбрана на СДС и лицата блиски до Заев и Филипче“.