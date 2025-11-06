Солена торта со крекери, брза и лесна за подготовка

Оваа солена торта со крекери е совршен избор за брзо и впечатливо предјадење кое комбинира крцкави слоеви со богати, кремни филови. Лесна за подготовка, а секој залак носи хармонија на вкусовите – од пикантниот ајвар до свежината на киселите краставички.

Еве што ви е потребно:

250 г крекери

300 г фета сирење, изронето со виљушка

150 г рендана салама (по избор)

200 г крем сирење

100 г мајонез

200 г кисела павлака

2 варени јајца, рендани

4 кисели краставички, рендани

3 лажици сусам

1 лажица ајвар

2 лажици кисела павлака

50 г рендан кашкавал

течен јогурт (за натопување на крекерите)

Постапка:

Во длабока чинија ставете го ситното сирење, 200 г крем сирење, 200 г павлака и 100 г мајонез. Промешајте додека смесата целосно се изедначи. Додајте ја ренданата салама и ренданите варени јајца, па повторно промешајте.

Основниот фил поделете го на три еднакви дела. Во првиот дел додајте 1 лажица ајвар и промешајте. Во вториот дел додајте ги ренданите и добро исцедени кисели краставички. Третиот дел оставете го неизменет.

Претходно потпечете го сусамот на сув тиган додека да добие златна боја. Во десертна, долгнавеста и правоаголна чинија посипете 3 лажици потпечен сусам.

Крекерите кратко натопувајте ги во течен јогурт и наредете ги еден до друг во чинијата како прв слој. Преку нив рамномерно распоредете го филот со киселите краставички и израмнете.

Повторете со втор ред крекери, натопени во јогурт, па преку нив ставете го филот со ајвар.

Наредете трет ред крекери и премачкајте го со преостанатиот фил. Конечно, наредете четврт ред крекери. Целата торта ставете ја во фрижидер најмалку два часа за да се стегне.

По стегнувањето, премачкајте ја површината со 2 лажици павлака и посипете со 50 г рендан кашкавал.

Декорирајте по желба и сечете на коцки или штангли пред послужување.