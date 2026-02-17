Најбрзата солена розен торта

Потребно е;

1 пакетче розен кори

300 грама фета сирење

500 грама павлака

4 лажици мајонез

300 г шунка за пица

300 г печеница

400 г урда

200 грама крем

Подготовка:

Измешајте павлака, сирење и мајонез. Прелијте ја секоја кора со тој фил. Наредете шунка за пица врз првата кора, повторно малку премачкајте ја и потоа ставете го ренданото сирење. На втората кора, само ја редите печеницата и така додека не го потрошите материјалот. Завршете со сирењето и повторно ставете го кашкавалот одозгора.