Република Најнови вести
Најбрзата солена розен торта

Кујнски тефтер

Потребно е;
1 пакетче розен кори
300 грама фета сирење
500 грама павлака
4 лажици мајонез
300 г шунка за пица
300 г печеница
400 г урда
200 грама крем
Подготовка:
Измешајте павлака, сирење и мајонез. Прелијте ја секоја кора со тој фил. Наредете шунка за пица врз првата кора, повторно малку премачкајте ја и потоа ставете го ренданото сирење. На втората кора, само ја редите печеницата и така додека не го потрошите материјалот. Завршете со сирењето и повторно ставете го кашкавалот одозгора.

