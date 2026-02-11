 Skip to main content
11.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 февруари 2026
Неделник

„Осмели се, инспирирај, промени“ – настан за младите и политиката во Струга

Кариера

11.02.2026

Во просториите на Europe House – Струга денеска ќе се одржи настанот „Осмели се, инспирирај, промени – политичкиот интегритет низ очите на младите“, организиран од Платформата за одржлив развој „Лице в лице“.

Настанот започнува во 13 часот и ќе комбинира модерирана дискусија и изложба на млади уметници. Во првиот дел ќе се разговара за личните искуства, општествените предизвици и улогата на младите во градењето поодговорно општество. Потоа, просторот ќе се трансформира во уметничка галерија со изложба на 15 дела пристигнати на повикот за млади креативци, меѓу кои и петте наградени решенија.

Изложбата ќе биде поставена во Europe House – Струга до крајот на неделата и ќе понуди визуелни сведоштва за тоа како младата генерација ја доживува корупцијата, неправдата и потребата за промена.

Организаторите истакнуваат дека целта е да се создаде жив простор за дијалог и да се даде глас на младите во разговорот за политичкиот интегритет.

