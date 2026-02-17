Трикови за ефикасно чистење на шпорет со рамна плоча

Чистењето на шпорет со рамна плоча треба да биде едноставен процес ако се одржува правилно и редовно.

Исто така, рамната плоча не толерира стружење, гребење и триење, а чистењето со природни средства е попрепорачливо отколку со хемиски средства.

За чистење, се препорачува да користите меки крпи и сунѓери, а не жици, а природните состојки кои ефикасно ги отстрануваат мастите можат да ви помогнат да триете.

Еден од советите е да користите мешавина од сода бикарбона и лимон, а треба да посипете малку сода на плочата и да ја истриете со парче лимон.

Дополнително, корисно е да мешате сол и сода бикарбона додека не добиете густа паста. Нанесете ја пастата со сунѓер и тријте, а потоа отстранете сè со мека крпа.

Оцетот и водата во комбинација можат да бидат ефикасни во отстранувањето на дамките, и најдобро е да го направите во шише со распрскувач за повеќекратна употреба.