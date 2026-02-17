 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Трикови за ефикасно чистење на шпорет со рамна плоча

Калеидоскоп

17.02.2026

Чистењето на шпорет со рамна плоча треба да биде едноставен процес ако се одржува правилно и редовно.

Исто така, рамната плоча не толерира стружење, гребење и триење, а чистењето со природни средства е попрепорачливо отколку со хемиски средства.

За чистење, се препорачува да користите меки крпи и сунѓери, а не жици, а природните состојки кои ефикасно ги отстрануваат мастите можат да ви помогнат да триете.

Еден од советите е да користите мешавина од сода бикарбона и лимон, а треба да посипете малку сода на плочата и да ја истриете со парче лимон.

Дополнително, корисно е да мешате сол и сода бикарбона додека не добиете густа паста. Нанесете ја пастата со сунѓер и тријте, а потоа отстранете сè со мека крпа.

Оцетот и водата во комбинација можат да бидат ефикасни во отстранувањето на дамките, и најдобро е да го направите во шише со распрскувач за повеќекратна употреба.

