Пред нас се три големи празници: Небото се отвора, се случуваат најголемите чуда

Ни претстојат три големи празници во низа. Се верува дека треба да ги правите овие работи за да ви се остварат најголемите желби.

Богојавление, Водици и Свети Јован Крстител, три големи празници следат еден по друг. Секој има свои верувања и обичаи, а сите се поврзани со крштевањето на Исус Христос.

Крстовден

Македонската православна црква и нејзините верници го слават Крстовден на 18 јануари.

Празникот е поврзан со Богојавление и крштевањето на Исус Христос, како и денот посветен на Свети Јован Крстител, кој го крстил во реката Јордан.

Крстовден, како прв од трите големи празници, секогаш се слави во пресрет на Богојавление. Обичајот бара строг пост за да се подготват телото и душата за пиење на богојавленската вода.

Покрај одењето во црква, молитвата и палењето свеќа за здравјето на сите членови на домаќинството, на овој ден е многу важно да се има позитивни мисли.

Богојавление

Богојавление е еден од најголемите христијански празници и се слави на 19 јануари. Според христијанската традиција, кога Исус Христос наполнил 30 години, дошол на реката Јордан за да биде крстен од Свети Јован. Преданието вели дека во ноќта на Богојавление, небесата се отвориле и Светиот Дух се спуштил во форма на гулаб врз Исус Христос.

Меѓу народот, празникот Богојавление го означува крајот на некрстените денови. Овој празник се нарекува и Водици – името доаѓа од водата за Богојавление што се осветува во црквата тој ден и се дели на луѓето бидејќи се верува дека има чудотворна моќ.

Најубавите обичаи за Богојавление

Некои од најубавите народни обичаи се развиле околу Богојавление, кои треба да се почитуваат и на самиот ден. И во ноќта што му претходи. Вечерта на Богојавление, традицијата вели дека небото се отвора. Треба јасно да ја замислите вашата желба, а потоа да погледнете кон небото на полноќ и да посакате таа да се оствари.

Исто така, добро познат обичај е немажените девојки да стават огледало под перницата во ноќта на Христов ден, 18 јануари. Се верува дека во пресрет на Богојавление, тие ќе го сонуваат човекот со кој ќе се омажат. На Богојавление, во река се фрла Светиот крст, а кој прв ќе доплива до него и ќе го фати, ќе има среќа во текот на целата година.

Многу верници на Богојавление одат во црква за да земат вода со која домаќинството потоа ќе се измие со молитви. Куќата се попрскува и со оваа вода за да се освети и заштити од демони и други нечисти сили, а се пие во текот на целата година за исцелување и заштита од сите болести.

На Богојавление, ништо не треба да се прави во куќата, освен перење облека. Ткаењето мора да се изостави. Никогаш немојте да имате лоши мисли, желби или да им правите зло на другите. Постот не е задолжителен на овој ден.

Исто така, се верува дека од временските услови за Богојавление зависи каква година ни претстои. Ако има силен мраз или снег на Богојавление, годината ќе биде плодна, а ако е ведро, годината ќе биде сушна. Треба да излезете на ветер и да пуштите малку пепел низ дланките. Вака одредувате кој ветер „победил“ на Велигден. Значи, ако дува источен ветер, годината ќе биде сушна, ако дува јужен ветер, ќе биде дождливо, ако дува западен ветер, ќе биде плодно, но и бурно, а ако преовладува северниот ветер, ќе биде студено.

Свети Јован Крстител

Свети Јован Крстител, кој, според религиозните учења, го најавил доаѓањето на Христос и го крстил синот Божји, се слави на 20 јануари. Свети Јован ги крстил сите што се покајале во реката Јордан, живеел едноставен и аскетски живот и бил убиен за време на владеењето на царот Ирод од Јудеја, кој наредил пророкот да биде обезглавен.

Меѓу народот постои обичај да им се даваат подароци на браќата и кумовите на денот на Свети Јован, бидејќи Јован се смета за модел на карактер и чесност.

Нашите предци отсекогаш верувале дека на денот на Свети Јован се случуваат разни чуда со помош на овој светец. Оттука потекнуваат многу народни обичаи поврзани со овој ден.

На денот на Свети Јован, верниците не треба да користат нож, во спомен на страдањето на Јован. На овој ден, на децата не им се дава ништо црвено, дури ни јаболко – тие не јадат ниту пијат ништо црвено, бидејќи бојата ја симболизира невино пролеаната крв на светецот.

Народните обичаи велат дека жените никогаш не треба да допираат плетење, ножици или игли „за да не им ги гризат глувците алиштата“. Од друга страна, тоа е идеален ден за патување, ако сте го испланирале, бидејќи ќе ја имате заштитата на овој светец.

Свети Јован се смета за светец-заштитник на пејачите, музичарите, кројачите, кожарите, крзнарите, работниците со волна, производителите на огнени ленти, гостилничарите, производителите на ножеви, мелниците, затворениците, осудените на смрт, одгледувачите на птици, епилептичарите, крстените лица, Малта, Јордан и голем број градови низ целиот свет.