Поради овие грешки собните билки брзо венеат

1. Претерано наводнување – тивка смрт за коренот

Иако често се мисли дека на билката ѝ треба многу вода за да биде здрава, претераното наводнување е најчестата причина за нејзиното пропаѓање. Коренот во постојано влажна земја почнува да скапува, билката останува без кислород, а листовите прво пожолтуваат, потоа опаѓаат. На повеќето собни билки повеќе им одговара малку исушена земја отколку постојана влага. Правилото е едноставно – подобро е да полевате поретко, но правилно, отколку често и површно.

2. Неправилно наводнување – во погрешно време и со погрешна количина

Не е важно само колку вода ставате, туку и кога и како го правите тоа. Наводнувањето со ладна вода директно од чешма може да предизвика шок, особено кај чувствителните билки. Исто така, наводнувањето навечер, кога земјата побавно се суши, може да доведе до развој на габички. Идеално е да се користи отстоена вода на собна температура и да се наводнува наутро, кога билката може правилно да ја впие влагата.

3. Недостиг или вишок светлина

Секоја билка има свои потреби кога станува збор за светлината, но една од најчестите грешки е поставувањето на билката на погрешно место. Премногу сонце може да ги испржи листовите, додека недостигот од светлина доведува до издолжени стебленца, бледи листови и изостанок на цутење. Честото вртење на саксиите и приспособувањето на положбата на билката на нејзините потреби се клучни за нејзиниот здрав раст.

4. Несоодветна саксија и лоша дренажа

Саксијата без дупка на дното претставува сериозен проблем, бидејќи вишокот вода нема каде да оди. Така, влагата се задржува во земјата, што повторно води кон скапување на коренот. Исто така, преголемата саксија може да задржува повеќе вода одошто ѝ е потребно на билката, додека премалата саксија го попречува растот на коренот. Дренажниот слој од грагор или глинени топчиња често прави разлика меѓу здрава и овената билка.

5. Занемарување на исхраната на билката

Земјата во саксијата со текот на времето ги губи хранливите материи, а билката останува без гориво за раст. Многу сопственици забораваат дека прихраната е неопходна, особено во пролет и лето. Од друга страна, претераното ѓубрење може да биде еднакво штетно како и неговото изостанување. Клучот е во умереноста и правилниот избор на препарати, приспособени на видот на билката.

6. Ненадејна промена на условите и лоша микроклима

Собните билки не сакаат стрес. Честата промена на местото, провевот, близината до радијаторот или клима-уредот, можат сериозно да го нарушат нивното здравје. Сувиот воздух, особено во зима, доведува до сушење на врвовите на листовите и стебленцата на билката. Редовното наросување, оддалечувањето од изворот на топлина и стабилните услови во просторот им помагаат на билките да ја задржат виталноста.