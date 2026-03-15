Недела, 15 март 2026
Полицајци три часа бркале дива свиња во центарот на Берлин

Купувачите во еден трговски центар во Берлин во петокот доживеале необично изненадување кога ненадејно се нашле лице в лице со дива свиња (вепар), поради што полицијата привремено ја затворила зградата.

Полицајците користеле палети и заштитни штитови за контрола на нереди за да го истераат животното, откако претходно го заградиле трговскиот центар во југоисточното берлинско население Кепеник, изјави портпарол на полицијата.

На местото на настанот првично бил испратен тим на чувари на животни и ветеринар од блиската зоолошка градина за да помогнат во акцијата. Тие биле опремени со пушки за успивање, дувачки цевки и дрвени штитови.

Сепак, експертите заклучиле дека е невозможно животното да се успие поради распоредот на просториите во трговскиот центар, изјави портпаролка на Зоолошката градина.

Фотографија објавена од берлинската полиција на социјалната мрежа Икс го прикажува вепарот како шета покрај фрижидерите со пијалаци во близина на касите во продавница во трговскиот центар Allende-Center.

На полицијата и чуварите на животни им биле потребни околу три часа за конечно да го извадат вепарот од објектот.

