Мартина Михајлова и Александар Пендароски се избрани за невеста и зет на Галичка свадба

Фејсбук профил на МЗ Галичник

Мартина Михајлова и Александар Пендароски се избрани за невеста и зет на манифестацијата „Галичка свадба 2026“. Одлуката ја донесе Советот на Месната заедница Галичник откако ги разгледал сите пристигнати апликации.

Месната заедница Галичник им го честита изборот на годинашните младенци на Галичката свадба и, како што соопшти, верува дека „ Александар и Мартина достојно ќе ја понесат честа да бидат зет и невеста, претставувајќи ја автентичноста, вредностите и духот на Галичник“.