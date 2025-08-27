 Skip to main content
27.08.2025
Среда, 27 август 2025
Мајкл Џексон воскресна во Бугарија

Двојник на Мајкл Џексон се појави во Бугарија. Михаил Дончев живее во Пазарџик од кој планира да направи нов „Neverland“, објави факти.бг

Пазарџик е магија! Пораснав во населба со толку многу енергија што понекогаш мислам дека инспирацијата ми беше од уличните тезги и вревата на луѓето. Се сеќавам како секое утро баба ми правеше мекици, а јас играв додека ги пржеше. Тој рече дека сум „ѓавол со ритам“,вели Михаил или Мајкк, како сакате.

Тој открива и кое му е омилено јадење.

Мајкл: О, супа од шкембе чорба! Кога има време мојот личен готвач ми го прави тоа.

Извор: faktibg

