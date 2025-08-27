Мајкл Џексон воскресна во Бугарија

Двојник на Мајкл Џексон се појави во Бугарија. Михаил Дончев живее во Пазарџик од кој планира да направи нов „Neverland“, објави факти.бг

Пазарџик е магија! Пораснав во населба со толку многу енергија што понекогаш мислам дека инспирацијата ми беше од уличните тезги и вревата на луѓето. Се сеќавам како секое утро баба ми правеше мекици, а јас играв додека ги пржеше. Тој рече дека сум „ѓавол со ритам“,вели Михаил или Мајкк, како сакате.

Тој открива и кое му е омилено јадење.

Мајкл: О, супа од шкембе чорба! Кога има време мојот личен готвач ми го прави тоа.

Извор: faktibg