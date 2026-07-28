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Неделник

Едноставен трик може да направи чуда: Косата ќе ви расте побрзо ако го правите ова само 5 минути дневно

Калеидоскоп

28.07.2026

Долгата, густа и здрава коса е желба на многу жени, но честото фарбање, топлината од фенот и пеглата, како и стресот, можат значително да го забават нејзиниот раст. Добрата вест е дека постои едноставен трик кој може да помогне косата да изгледа поздрава и да создаде подобри услови за раст.

Тајната е во масажата на скалпот
Експертите советуваат секојдневна масажа на темето во траење од пет минути. Со нежни кружни движења на прстите се стимулира циркулацијата на крвта во скалпот, со што фоликулите добиваат повеќе кислород и хранливи материи.

За уште подобар ефект, масажата може да се прави со неколку капки рузмариново масло разредено во базно масло, како кокосово или јојоба. Некои истражувања сугерираат дека рузмариновото масло може да помогне кај одредени лица со опаѓање на косата, но резултатите се разликуваат од човек до човек.

Не очекувајте чудо преку ноќ
Косата во просек расте околу 1 до 1,5 сантиметри месечно, а не постои метод што може драматично да го забрза тој природен процес за неколку дена. Сепак, редовната нега, правилната исхрана богата со протеини, железо и витамини, доволниот сон и избегнувањето агресивни третмани можат да придонесат косата да биде поздрава, посилна и помалку да се крши – што создава впечаток дека расте побрзо.

Доколку забележите нагло или прекумерно опаѓање на косата, најдобро е да се консултирате со дерматолог, бидејќи причината може да биде поврзана со здравствена состојба што бара соодветен третман.

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