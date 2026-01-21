 Skip to main content
21.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 21 јануари 2026
Неделник

Само овие три хороскопски знаци никогаш не изневеруваат, сакаат дури и кога ќе раскинат

Астро

21.01.2026

- StockSnap from Pixabay

Дури и по раскинување, тие ja носат љубовта како дел од своето срце, и тоа е она што ги прави посебни во хороскопската карта.

Лавот, Бикот и Стрелецот остануваат верни и по раскинувањето, носејќи длабока љубов во срцето

Лавот е познат по својата страст, храброст и длабока емоционална природа. Кога се заљубува, тоа чувство е искрено и силно, а верноста му е врвен приоритет. Лавот не ја менува љубовта лесно и ретко изневерува, бидејќи сака да ја гради врската со доверба и почит. Дури и по раскинување, Лавот често го носи споменот и љубовта кон поранешниот партнер, бидејќи за него љубовта не се заборава лесно. Тој сака целосно и безрезервно, и токму тоа го прави еден од најверните знаци во зодијакот.

Бикот е земски знак кој вреднува стабилност и сигурност во врската. Тој е исклучително трпелив и посветен, а верноста му е вкоренета во карактерот. За Бикот, љубовта е нешто што се гради постепено и се чува како најскапоцено богатство. Кога ќе се посвети на партнер, ретко се случува да изневерува, бидејќи цената на довербата за него е огромна. Дури и кога врската завршува, Бикот останува лојален и оддаден, чувајќи го срцето за оние што навистина ги сакал.

Стрелецот е авантуристички и слободоумен знак, но кога љубовта е вистинска, тој е длабоко чесен и верен. Иако сака слобода и независност, Стрелецот никогаш намерно нема да повреди личност што ја сакал. За него, верноста не е само прашање на присуство или дистанца, туку и на почит и искреност. Дури и по раскинување, Стрелецот го носи почитувањето и љубовта во себе, често оставајќи отворено срце за пријателство или емоционална поддршка со поранешниот партнер.

За разлика од некои други знаци кои можат да бидат поприсилени од страста или моментот, Лавот, Бикот и Стрелецот ја разбираат вредноста на љубовта и верноста. Тие се знаци кои сакаат длабоко, се посветуваат целосно и никогаш не изневеруваат со намера. Дури и по раскинување, тие ja носат љубовта како дел од своето срце, и тоа е она што ги прави посебни во хороскопската карта.

