Собранието ќе објави нов оглас за член на Судскиот совет, претходниот оглас повлечен

Собранието ќе објави нов оглас за член на Судскиот совет, а претходниот оглас се повлекува, информира претседателот на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата, Ѓорѓија Сајкоски. Новиот член треба да го замени досегашниот член Селим Адеми.

– Сакам да ја информирам Комисијата дека добив писмено известување од страна на претседателот на Собранието, со кое се укажува дека во согласност со Законот за Судскиот совет на Република Македонија, ќе се објави нов оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија. Предлогот што беше на Комисијата се повлекува и ќе оди со нов оглас, нагласи Сајкоски.

Претседателот на Собранието, Африм Гаши, на 15 јануари нагласи дека треба да се повтори огласот за избор на нов член на Судскиот совет предложен од Собранието бидејќи, како што посочи, има нов Закон за Судскиот совет.