На 4 ноември очекувајте небесен спектакл: Најголема и најсветла полна Месечина во 2025

На 4 ноември, Месечината ќе приреди небесен спектакл, најголемата и најсветлата полна месечина во 2025 година.

Овојпат Месечината ќе биде околу 17.000 милји поблиску до Земјата од вообичаено, што ќе ја направи приближно 7% поголема и до 16% посјајна од просечната полна месечина.

Супермесечина се случува кога Месечината е во својата полна фаза и се наоѓа најблиску до Земјата – точка што се нарекува перигеј. Но не сите супермесечини се подеднакво впечатливи: некои се случуваат кога полната фаза не се совпаѓа совршено со перигејот. Овој ноември, пак, тие две состојби се случуваат речиси истовремено, создавајќи идеална комбинација за импресивен небесен спектакл.

Според астрономите, следната месечина што ќе изгледа толку голема и светла ќе биде на 24 ноември 2026 година.

Кога и како да ја набљудувате

Иако официјалниот момент на полна месечина ќе биде на 5 ноември во 13:19 UTC, најмагичниот момент за набљудување ќе биде во првиот час по нејзиното појавување над источниот хоризонт.

Тогаш се јавува т.н. илузија на Месечината – оптички ефект кој прави да изгледа поголема поради споредбата со објекти на земјата, како дрвја или згради. Во тие мигови нејзината светлина добива топол, златно-портокалов тон, предизвикан од атмосферата што ги расфрла сините бранови и пропушта потопли нијанси.

Дури и со мобилен телефон може да се направат драматични фотографии ако во кадар се вклучат силуети на дрвја, покриви или луѓе кои додаваат длабочина и перспектива.

Што уште ќе се гледа на небото

Во текот на ноќта, Месечината ќе се движи низ соѕвездието Бик, каде нејзиниот сјај ќе ја надмине повеќето ѕвезди. Но со двоглед може да се забележи портокаловата ѕвезда Алдебаран – око на Бикот, како и познатиот ѕвезден кластер Плејади (Седумте сестри), кои заедно со Месечината ќе формираат впечатлив небесен триаголник.

Гледајќи ја оваа огромна „златна“ месечина што го осветлува ноќното небо, не можеме да не се потсетиме на природниот ритам што нè поврзува со вселената – од древните времиња до денес.