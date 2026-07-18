 Хороскопски знаци на кои ретроградниот Нептун целосно ќе им го промени животот до 12 декември

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Ретроградниот Нептун, кој започна на 7 јули и ќе трае до 12 декември, според астролошките толкувања носи период на длабоки сознанија, соочување со вистината и рушење на илузиите. Овој транзит често се поврзува со откривање на она што долго време било скриено – тајни, премолчени емоции и ситуации кои повеќе не можат да останат под површината.

За многу хороскопски знаци, следните пет месеци би можеле да бидат период на големи внатрешни преиспитувања. Иако вистините што ќе излезат на виделина нема секогаш да бидат лесни за прифаќање, астролозите сметаат дека токму тие можат да станат поттик за важни животни промени и нови почетоци.



Астрологот Хелена Хатор истакнува дека влијанието на овој период на некој начин ќе го почувствуваат сите, но четири хороскопски знаци особено ќе се соочат со откривање тајни, носење важни одлуки и промени што можат целосно да го променат нивниот животен правец.

Овен

Ретроградниот Нептун кај овните нема да открие туѓи тајни, туку нивните сопствени. Во наредниот период ќе сфатат во кои области со години се потценувале себеси и биле убедени дека не се доволно добри за она што го посакуваат. До 12 декември ќе им се разбудат креативноста и скриените таленти, па конечно ќе станат свесни колку многу можат да постигнат кога ќе престанат да бараат потврда од другите.

Најдобро е следните месеци да ги искористат за учење, усовршување и започнување проекти што долго ги одложувале, бидејќи ова е идеален период за поставување темели за многу поголеми успеси што ги очекуваат во иднина.



Рак

Раковите ги очекува турбулентен период на професионален план. Ќе откријат кои луѓе навистина им биле поддршка во кариерата, а иако сознанијата можеби нема да бидат пријатни, ќе им помогнат да носат многу подобри одлуки. До 12 декември можат да добијат идеи што на долг рок ќе им донесат поголема заработка или дури целосно ќе го променат изворот на приходи. Затоа ова е поволен период доколку размислуваат за промена на кариерата или започнување сопствен бизнис.

Терезија

Ретроградниот Нептун им носи расчистување на односите. Во наредниот период терезиите ќе сфатат кои луѓе им се вистински пријатели, а кои само се претставувале како такви. Овој период ќе биде и време на отрезнување, кога ќе променат некои свои убедувања, а можно е да се одлучат и за промена на кариерата или професионалните цели. Иако нема да им биде лесно, особено поради одредени односи што ќе завршат, токму така ќе направат простор за поквалитетни луѓе и нови можности.

Јарец

Припадниците на овој знак за време на ретроградниот Нептун ќе сфатат дека во минатото пропуштиле важна можност. Но, поважно од самото жалење е лекцијата што ќе ја научат – да не дозволуваат добрите прилики повторно да им избегаат.

Во овој период посебен акцент ќе биде ставен на семејните односи и прашања, како и на поставувањето јасни граници што одамна требало да бидат воспоставени. До 12 декември јарците имаат одлична можност да ја подобрат својата финансиска состојба, но ќе треба внимателно да проценат кому можат да му веруваат и со кого ќе ги споделуваат своите планови.