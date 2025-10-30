Два хороскопски знаци влегуваат во златното доба: Ќе бидат миленици на космосот

Познатиот астролог Василиса Володина најавува дека крајот на октомври 2025 година ќе донесе силен бран на позитивна енергија, особено за Овен и Рак.

По еден турбулентен период, за овие два знака се отвора време на напредок, љубов и внатрешна рамнотежа.

Овен

Овенот конечно ги жнее плодовите од својот труд; можен е финансиски успех, напредување во кариерата или започнување нов бизнис. Љубовните врски стануваат постабилни, а самодовербата се зајакнува.

Клучен совет: управувајте со парите мудро и не се сомневајте во вашите способности.

Рак

Ракот влегува во фаза на креативен процут и емоционална хармонија. Нивната работа ќе биде забележана и наградена, а интуицијата им помага да донесат добри одлуки. Можни се важни чекори во љубовта, како што се свршувачка или продлабочување на врската.

Астрологот им советува на двата знака храбро да ги следат своите цели, да веруваат во себе и да го користат овој космички ветер на грб, бидејќи октомври 2025 година може да го означи почетокот на ново, поуспешно поглавје во нивните животи.